У Польщі затримали агента РФ, який готував теракти у трьох країнах

Затримання російського агента у Польщі. Фото: Gazeta Wyborcza

У Польщі заарештовано вірогідного агента російських спецслужб, якого підозрюють у підготовці диверсій з використанням дронів та замаскованої вибухівки. Як повідомляє видання Gazeta Wyborcza, дії чоловіка становили загрозу не лише на території Польщі, а й у сусідніх Литві та Німеччині.



За інформацією джерел, близьких до прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки Польщі, йдеться про Владислава Г., який, за даними слідства, діяв за дорученням російського Головного управління розвідки.



Слідство встановило, що агент отримав завдання роздобути лопату, викопати на місцевому цвинтарі у Лодзі консервні банки з-під кукурудзи та залишити їх у певному місці. Усередині, як вважають експерти, була потужна вибухівка, призначена для терактів із застосуванням безпілотників.



Аналогічні «банки з кукурудзою» було пізніше виявлено й у Литві. Крім того, підозрюваний перевозив деталі для дронів та SIM-картки між Литвою, Польщею та Німеччиною. Якщо провину Владислава Г. буде доведено, йому загрожує довічне ув'язнення. Прокуратура планує завершити розслідування до кінця цього року.

