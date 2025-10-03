Нацгвардійці взяли в полон чотирьох окупантів на Покровському напрямі

Нацгвардійці полонили чотирьох росіян на Покровському напрямку. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» взяли в полон чотирьох росіян на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі НГУ.



«Під час виконання бойових завдань на Покровському напрямку військовослужбовці 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» взяли в полон чотирьох російських піхотинців. Усі вони отримали завдання дістатись певної точки та чекати на подальші команди для подальших штурмових дій», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що серед полонених уродженці Таганрога, Пермі, Омська та Іркутської області. Двоє з них підписали контракт для погашення судимості, один — під тиском, перебуваючи на строковій службі, інший — щоб звільнити сина від обов'язку воювати.



