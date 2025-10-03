Нацгвардейцы взяли в плен четырех оккупантов на Покровском направлении

Нацгвардейцы взяли в плен четырех россиян на Покровском направлении. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» взяли в плен четырех россиян на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.



«Во время выполнения боевых задач на Покровском направлении военнослужащие 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» взяли в плен четырех российских пехотинцев. Все они получили задание добраться до определенной точки и ждать дальнейших команд для последующих штурмовых действий», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что среди пленных — уроженцы Таганрога, Перми, Омска и Иркутской области. Двое из них подписали контракт для погашения судимости, один — под давлением, находясь на срочной службе, другой — чтобы освободить сына от обязанности воевать.



Ранее мы писали, что ВСУ взяли в плен почти сотню оккупантов на Добропольском направлении.

