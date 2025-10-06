Су-27 ЗСУ знищив командний пункт РФ у Привіллі

Момент удару Су-27 по штабу окупантів у Привіллі.

Су-27 Повітряних Сил України влучним ударом двох авіабомб знищив багатоповерхівку, в якій окупанти облаштували командний пункт. Відео операції опублікували пілоти ЗСУ у блозі «Соняшник».

Результат влучання ПС ЗСУ по штабу окупантів у Привіллі.

Згідно з даними архіву російсько-української війни WarArchive, удар був нанесений по окупованому місту Привілля в Луганській області.



На опублікованих кадрах видно момент влучання і потужний вибух, який повністю знищив будівлю.