Су-27 з JDAM-ER знищив будівлю з військовими РФ у Вовчанську

Момент удару по будівлі з окупантами.

Су-27 високоточним ударом бомби GBU-62 JDAM-ER знищив будівлю з російськими військовими. Відео моменту скидання боєприпасу опублікували українські пілоти в блозі «Соняшник».



Попередньо, удар припав по будівлі, де перебували російські радисти.

«Бігали йо***ки, притягли якусь бандуру з антенами, метушилися, щось ховали», — йдеться в описі до відео.



За даними архіву WarArchive, удар був нанесений по ворогу в місті Вовчанськ Харківської області.



Раніше винищувач Су-27 Повітряних сил ЗСУ високоточним ударом керованої бомби GBU-62 JDAM-ER знищив групу російських штурмовиків.