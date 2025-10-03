Су-27 з JDAM-ER знищив будівлю з військовими РФ у Вовчанську

Су-27 високоточним ударом бомби GBU-62 JDAM-ER знищив будівлю з російськими військовими. Відео моменту скидання боєприпасу опублікували українські пілоти в блозі «Соняшник».
Попередньо, удар припав по будівлі, де перебували російські радисти.
«Бігали йо***ки, притягли якусь бандуру з антенами, метушилися, щось ховали», — йдеться в описі до відео.
За даними архіву WarArchive, удар був нанесений по ворогу в місті Вовчанськ Харківської області.
Раніше винищувач Су-27 Повітряних сил ЗСУ високоточним ударом керованої бомби GBU-62 JDAM-ER знищив групу російських штурмовиків.
