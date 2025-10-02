Су-27 ЗСУ бомбою JDAM-ER знищив групу штурмовиків РФ

Момент удару по окупантах в Успенівці.

Винищувач Су-27 Повітряних сил ЗСУ високоточним ударом керованої бомби GBU-62 JDAM-ER знищив групу російських штурмовиків. Відео моменту скидання боєприпасу опублікували українські пілоти в блозі «Соняшник».



Згідно з даними архіву WarArchive, удар був нанесений по ворогу в районі села Успенівка Донецької області.



Крім того, за останню добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили один район зосередження особового складу, два пункти управління і ще один важливий об'єкт противника.



Втрати російських військ за добу склали 980 осіб.