Росія вдарила дроном «Італмас» по пологовому будинку в Сумах

Жінки та вагітні в укритті сумського пологового будинку під час удару БПЛА.

У Сумах під час ворожої атаки пролунав вибух — під удар потрапив один з медичних закладів міста. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі в.о. мера Сум Артем Кобзар.







За попередніми даними, атаку здійснив російський БПЛА «Італмас». Усі, хто перебував у будівлі під час удару, встигли спуститися в укриття, тому жертв вдалося уникнути.



На місці події працюють усі екстрені служби. Влада попереджає про збереження загрози повторних атак і просить мешканців триматися якомога далі від вікон і залишатися в безпечних місцях.



Судячи з опублікованих фотографій, під удар потрапив пологовий будинок — в укритті були жінки, вагітні та персонал медустанови.

Дим над будівлею пологового будинку. Фото: «Кордон.Медіа»

Нагадаємо, російська армія в ніч на 6 жовтня запустила по Україні 116 БПЛА з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона збила 83 дрони.