Росіяни атакували Полтавщину дронами: скасовуються потяги

Полтава та область зазнали російських ударів: скасовуються потяги. Фото: ДСНС

Війська РФ атакували Полтаву та область ударними безпілотниками з півночі. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та рухомий склад залізничної інфраструктури. Через пошкодження енергооб'єкта у місті частково зникло світло. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що через влучання БПЛА сталися пожежі у різних районах міста. Пошкоджено адміністративні будівлі та житловий будинок.

«До робіт залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці», — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці повідомили, що через обстріл скасовано сім приміських поїздів.

У Полтавські ОВА заявили, що через пошкодження енергооб'єкта без світла залишилися 28 юридичних та 1070 побутових споживачів. Крім того, уламками пошкоджено приватний будинок.

«На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих», — розповіли в ОВА.

Атака ЗС РФ на Полтавську область розпочалася близько опівночі. Тоді моніторингові канали та Полтавська ОВА повідомляли про рух ударних дронів з півночі.