Росіяни висадили великий десант біля Володимирівки на Донеччині — DeepState

Біля Володимирівки на Донеччині російські війська висадили великий десант. Карта DeepState

Війська РФ вчора продовжили механізовані атаки на Володимирівку на Донеччині та зуміли висадити великий десант. Про це сьогодні повідомив моніторинговий портал DeepState.

«На жаль, штурмові дії вчора на Володимирівку продовжились. За уточненими даними, близько 12 години було не 4, а щонайменше 7 ББМ. Вже близько 15 години відбулася ще одна атака — знову 7 ББМ, а вже після 17 години у напрямку села агресор відправив 2 танки. Таким чином, щонайменше 16 ОВТ, 6 мотоциклів було залучено до штурмових дій», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що додатковою проблемою є висадження десанту.

«Росіяни завели до села від 50 до 75 осіб піхоти. Ситуація залишається складною», — йдеться у повідомленні.

У Deep State підкреслили, що противник максимально намагатиметься скористатися погіршенням погодних умов.

Раніше повідомлялося, що армія РФ просунулась поблизу села Михайлівка Донецької області. Також російські загарбники просунулися біля сіл Березове на Дніпропетровщині та Полтавка у Запорізькій області.