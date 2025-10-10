Российские войска продвинулись под Мирноградом – DeepState

Продвижение оккупантов под Мирноградом. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась вблизи села Михайловка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также захватчики продвинулись возле сел Березовое на Днепропетровщине и Полтавка на Запорожье.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинские войска остановили 72 российские атаки, на Александровском – 44, в частности вблизи Березового и Полтавки.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ под городом Доброполье на Донетчине сорвало летнее наступление российской армии.