Российские войска продвинулись под Мирноградом – DeepState

Армия РФ продвинулась вблизи села Михайловка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Также захватчики продвинулись возле сел Березовое на Днепропетровщине и Полтавка на Запорожье.
По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинские войска остановили 72 российские атаки, на Александровском – 44, в частности вблизи Березового и Полтавки.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ под городом Доброполье на Донетчине сорвало летнее наступление российской армии.