10 октября 2025, 14:17

Россияне высадили большой десант возле Владимировки в Донецкой области — DeepState

Около Владимировки в Донецкой области российские войска высадили большой десант. Карта DeepState Около Владимировки в Донецкой области российские войска высадили большой десант. Карта DeepState

Войска РФ вчера продолжили механизированные атаки на Владимировку в Донецкой области и сумели высадить большой десант. Об этом сегодня сообщил мониторинговый портал DeepState.

«К сожалению, штурмовые действия вчера на Владимировку продолжились. По уточненным даннымж около 12 часов было не 4, а по меньшей мере 7 ББМ. Уже около 15 часов произошла еще одна атакам снова 7 ББМ, а уже после 17 часов в направлении села агрессор отправил 2 танка. Таким образом, по меньшей мере 16 ОВТ, 6 мотоциклов были вовлечены в штурмовые действия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительной проблемой является высадка десанта. «Россияне завели в село от 50 до 75 человек пехоты. Ситуация остается сложной», — говорится в сообщении.

В Deep State подчеркнули, что противник будет по максимуму пытаться воспользоваться ухудшением погодных условий.

Ранее сообщалось, что армия РФ продвинулась вблизи села Михайловка Донецкой области. Также российские захватчики продвинулись возле сел Березовое на Днепропетровщине и Полтавка в Запорожской области. 

