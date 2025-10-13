Українські війська просунулися у Донецькій та Харківській областях – ISW

Ситуація на Донеччині. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися у Донецькій області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 12 жовтня, свідчать про те, що українські війська просунулися на схід від села Переїзне.



Також ЗСУ нещодавно просунулися на Харківщині. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 жовтня, свідчать про те, що українська армія просунулася на захід від села Радьківка.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Слов'янському напрямку за минулу добу російські окупанти атакували три рази, на Куп'янському – шість.

Нагадаємо, що ЗСУ відкинули російські війська поблизу чотирьох сіл під містом Добропілля Донецької області.