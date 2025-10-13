Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Украинские войска продвинулись в Донецкой и Харьковской областях – ISW

13 октября 2025, 18:24

Ситуация на Донетчине. Фото: карта ISW Ситуация на Донетчине. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись в Донецкой области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 октября, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись к востоку от села Переездное.

Также ВСУ недавно продвинулись на Харьковщине. Геолокационные кадры, опубликованные 11 октября, свидетельствуют о том, что украинская армия продвинулась к западу от села Радьковка.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки российские оккупанты атаковали три раза, на Купянском – шесть.

Напомним, что ВСУ отбросили российские войска вблизи четырех сел под городом Доброполье в Донецкой области.

