Украинские войска продвинулись в Донецкой и Харьковской областях – ISW

Ситуация на Донетчине. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись в Донецкой области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 12 октября, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись к востоку от села Переездное.



Также ВСУ недавно продвинулись на Харьковщине. Геолокационные кадры, опубликованные 11 октября, свидетельствуют о том, что украинская армия продвинулась к западу от села Радьковка.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки российские оккупанты атаковали три раза, на Купянском – шесть.

Напомним, что ВСУ отбросили российские войска вблизи четырех сел под городом Доброполье в Донецкой области.