ГРВІ та грип на окупованій Луганщині: чотири школи закрилися на карантин

На тимчасово захоплених Росією територіях Луганської області чотири школи закрилися на карантин через ГРВІ та грип. Загалом минулого тижня захворіло 5 тис. осіб. Про це повідомляє фейкове відомство «уряду «ЛНР».
Як зазначається, із загальної кількості хворих близько 78% дітей. Госпіталізовано до лікувальних закладів з діагнозом ГРВІ 241 особу.
Також призупинено освітній процес у 4 школах, у 65 класах 33 шкіл, а також у 1 класі однієї зі шкіл-інтернату.
Крім того, у мешканців діагностують COVID-19. Минулого тижня у 99 мешканців підтвердився діагноз.
Раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях на Луганщині вчорашніх школярів планують залучати до роботи санітарів медустанов.
