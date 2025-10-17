Під час доставки їжі 92-й бригаді дрон зупинив маленький їжачок

Під час доставлення продовольства до 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка наземний дрон було зупинено маленьким їжаком.
Наземні роботи активно застосовуються для постачання позицій: вони менш помітні для ворога і складніше вражаються БПЛА або артилерією. Цього разу маленька тварина на кілька хвилин перекрила дорогу, але незабаром відійшла, і дрон зміг продовжити виконання завдання.
Оператор НРК сприйняв зустріч з їжаком емоційно, проте місія була успішно завершена. Відео перевірки опублікувала 92-га бригада.
На зворотному шляху дрону вже склали компанію дві собаки, які супроводжували його під час повернення на базу.
Собаки супроводжують НРК.
Нагадаємо, ЗСУ захопили ворожий кулемет за допомогою наземного робота.
