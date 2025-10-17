РФ атакувала Україну 70 ударними БПЛА: збито 35 дронів

ППО України.

В ніч на 17 жовтня російські війська атакували територію України 70 ударними БПЛА типу «Шахед», «Гербера» та іншими дронами, близько 50 з них — «Шахеди», повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.



За попередніми даними на 09:00, протиповітряна оборона збила або придушила 35 ворожих БПЛА на півночі та сході країни.



Зафіксовано влучання 31 ударного БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих апаратів на 2 локаціях.



«Атака триває, у повітряному просторі є кілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», — попереджають у Командуванні ПС ЗСУ.