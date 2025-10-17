РФ атаковала Украину 70 ударными БПЛА: сбито 35 дронов

ПВО Украины.

В ночь на 17 октября российские войска атаковали территорию Украины 70 ударными БПЛА типов «Шахед», «Гербера» и другими дронами, около 50 из них — «Шахеды», сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.



По предварительным данным на 09:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 35 вражеских БПЛА на севере и востоке страны.



Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых аппаратов на 2 локациях.



«Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!», — предупреждают в Командовании ВС ВСУ.