«Шахеди» масовано атакували Новгород-Сіверський: близько 20 «прильотів», четверо загиблих та 10 поранених

Наслідки атаки на Новгород-Сіверський. Фото: поліція

21 жовтня російські окупанти дронами-камікадзе «Шахед» масовано атакували місто Новгород-Сіверський. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.



Всього зафіксували близько 20 «прильотів». У місті багато руйнувань.



Вже відомо про чотирьох загиблих. Усі цивільні – двоє чоловіків та дві жінки. Попередньо, семеро постраждалих. Серед них – 10-річна дівчинка, її транспортують до дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, інші – у стані середньої важкості.



Оновлено 21:10. У пресслужбі ДСНС України повідомили, що кількість поранених зросла до 10 людей.



Виникла пожежа у житловому будинку.



У пресслужбі Чернігівської обласної прокуратури розповіли, що, крім безпілотників, по місту вдарили із РСЗВ.



Пошкоджені лікувальний заклад, приватні будинки та автомобілі.

Нагадаємо, що 21 жовтня російська авіація завдала серію ударів по місту Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівки.