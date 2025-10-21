«Шахеды» массированно атаковали Новгород-Северский: около 20 «прилетов», четверо погибших и 10 раненых

Последствия атаки на Новгород-Северский. Фото: полиция

21 октября российские оккупанты дронами-камикадзе «Шахед» массированно атаковали город Новгород-Северский. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.



Всего зафиксировали около 20 «прилетов». В городе много разрушений.



Уже известно о четырех погибших. Все гражданские – двое мужчин и две женщины. Предварительно, семеро пострадавших. Среди них – 10-летняя девочка, ее транспортируют в детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.



Обновлено 21:10. В пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что количество раненых возросло до 10 человек.



Возник пожар в жилом доме.



В пресс-службе Черниговской областной прокуратуры рассказали, что, кроме беспилотников, по городу ударили из РСЗО.



Повреждены лечебное учреждение, частные дома и автомобили.

Напомним, что 21 октября российская авиация нанесла серию ударов по городу Константиновка на Донетчине, в результате чего повреждены многоэтажки.