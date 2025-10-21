Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Шахеды» массированно атаковали Новгород-Северский: около 20 «прилетов», четверо погибших и 10 раненых
21 октября 2025, 18:00

«Шахеды» массированно атаковали Новгород-Северский: около 20 «прилетов», четверо погибших и 10 раненых

Последствия атаки на Новгород-Северский. Фото: полиция Последствия атаки на Новгород-Северский. Фото: полиция

21 октября российские оккупанты дронами-камикадзе «Шахед» массированно атаковали город Новгород-Северский. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Всего зафиксировали около 20 «прилетов». В городе много разрушений.

Уже известно о четырех погибших. Все гражданские – двое мужчин и две женщины. Предварительно, семеро пострадавших. Среди них – 10-летняя девочка, ее транспортируют в детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

Обновлено 21:10. В пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что количество раненых возросло до 10 человек.

Возник пожар в жилом доме.

В пресс-службе Черниговской областной прокуратуры рассказали, что, кроме беспилотников, по городу ударили из РСЗО.

Повреждены лечебное учреждение, частные дома и автомобили.

Напомним, что 21 октября российская авиация нанесла серию ударов по городу Константиновка на Донетчине, в результате чего повреждены многоэтажки.

ТЕГИ

Люди
Вячеслав Чаус
Места
Новгород-Северский
Организации
ВС РФ
Прочее
Война Погибшие раненые Шахеды Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:22
Не менее пяти резервуаров с топливом сгорели на нефтебазе в Крыму — топливо исчезает с заправок
11:22
Оккупанты заявили о «раскрытии» 300 дел на ВОТ Херсонщины
14:44
ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое
18:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
17:56
Одна бочка на весь район: в оккупированной Макеевке жителям не хватает воды
12:41
Из культурного центра в декорацию: в Мариуполе уничтожают подлинность исторического здания
15:32
Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута
12:44
На ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач
19:27
Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму
16:45
В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
07:27
В оккупированном Донецке произошла серия ночных ударов по базам и складу БК
06:40
В Гвардейском после атаки дронов горит нефтебаза и склад БК
21:59
В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста
14:30
На ВОТ растут цены на бензин и ограничивают продажу техники
08:20
В Крыму ускоряют стройку военного госпиталя из-за потерь РФ
22:58
В Луганске загорелся жилой дом: огонь мог сопровождаться взрывом
19:02
В Феодосии усилился бензиновый кризис: горожанам ограничили продажу топлива
18:15
В захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
14:53
Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине
все новости
22:43
Украинская армия продвинулась вдоль железной дороги под Северском – ISW
22:19
Российские авиация и беспилотники атаковали Херсон: ранены 10 человек
21:04
В Торецке украинские спецназовцы уничтожили огневые позиции российской армии в многоэтажке: кадры
20:24
Российский командир отдал приказ расстреливать гражданских на окраинах Покровска: разведка перехватила разговор
19:24
Армия РФ снова атаковала Константиновку: по городу били авиация, артиллерия и дроны, есть погибший и раненые
19:04
СБУ уничтожила российские самолеты на оккупированных аэродромах: кадры
18:40
Российский беспилотник ударил по загруженному перекрестку в Сумах: поврежден автобус, более 10 человек ранены
18:22
Не менее пяти резервуаров с топливом сгорели на нефтебазе в Крыму — топливо исчезает с заправок
18:00
«Шахеды» массированно атаковали Новгород-Северский: около 20 «прилетов», четверо погибших и 10 раненых
17:47
ВСУ уничтожили командный пункт РФ: ликвидирован сын генерала Марзоева
17:43
Российская авиация нанесла серию ударов по жилым кварталам Константиновки: повреждены многоэтажки
17:33
Почти 300 людей с инвалидностью из Донецкой области нашли убежище в центральных и западных регионах Украины
17:22
В России заявили об отказе от прекращения огня, предложенного Трампом
17:02
ВСУ отбили штурм россиян на Малую Токмачку: опубликованы кадры боев
16:56
Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта из наименее численного этноса РФ — народа кетов
16:32
Жители прифронтового Запорожья не торопятся с эвакуацией
16:19
В Киеве задержали еще одного российского агента — ему грозит пожизненное
15:18
В Польше и Румынии задержаны украинцы, подозреваемые в диверсиях
15:15
В ЕС за сутки загорелись два НПЗ, связанных с Россией
14:57
Спасатели «Феникса» за неделю эвакуировали 41 человека из Донетчины
все новости
ВИДЕО
Последствия атаки на Херсон. Фото: полиция Российские авиация и беспилотники атаковали Херсон: ранены 10 человек
21 октября, 22:19
Поражение огневой позиции россиян в Торецке. Фото: кадр из видео В Торецке украинские спецназовцы уничтожили огневые позиции российской армии в многоэтажке: кадры
21 октября, 21:04
Перехват разговора оккупантов на окраинах Покровска. Фото: кадр из видео Российский командир отдал приказ расстреливать гражданских на окраинах Покровска: разведка перехватила разговор
21 октября, 20:24
Уничтоженный российский самолет на оккупированном аэродроме. Фото: кадр из видео СБУ уничтожила российские самолеты на оккупированных аэродромах: кадры
21 октября, 19:04
Последствия удара по перекрестку в Сумах. Фото: Сумская ГВА Российский беспилотник ударил по загруженному перекрестку в Сумах: поврежден автобус, более 10 человек ранены
21 октября, 18:40
Последствия атаки на Новгород-Северский. Фото: полиция «Шахеды» массированно атаковали Новгород-Северский: около 20 «прилетов», четверо погибших и 10 раненых
21 октября, 18:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор