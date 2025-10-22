«Шахеди» вночі масовано атакували Запоріжжя: загорілися багатоповерхівки, понад 10 людей поранені

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: ДСНС

Вночі 22 жовтня російська армія дронами-камікадзе «Шахед» завдала дев'ять ударів по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



Пошкоджені багатоповерхові будинки. Внаслідок атаки поранення отримали 13 людей.



У пресслужбі ДСНС України розповіли, що загорілися кілька багатоповерхових будинків.



Так, горіли балкони на чотирьох поверхах будинку на площі 100 квадратних метрів, чотири балкони у п'ятиповерхівці на площі 60 квадратних метрів та покрівля багатоповерхового будинку. Рятувальники евакуювали жителів багатоповерхівок.

Нагадаємо, що 21 жовтня російські авіація та безпілотники атакували Херсон, внаслідок чого поранені 10 людей.