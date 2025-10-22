Бійці 110-ї бригади димовою завісою зірвали мотоштурм росіян

Бійці 110-ї ОМБр зірвали мотоштурм окупантів за допомогою димової завіси.

Українські захисники зірвали мотоштурм росіян на передовий. Відео бойової роботи опублікувала 110-та ОМБр.



Військовослужбовці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка встановили димову завісу на дорозі, щоб уповільнити рух російських штурмовиків на мотоциклах до позицій Сил оборони.



Після цього бійці витягли на дорогу загородження, в які врізався ворог, бо не бачив перешкод за димовою завісою. Внаслідок цього мотоштурм окупантів був повністю зірваний. Загалом за минулу добу втрати російських окупантів склали 1050 осіб.