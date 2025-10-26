Росіяни завдали 16 ударів по Донецькій області: четверо загиблих, є поранені

Результат нічної атаки по Донеччині. Фото: Донецька ОВА

Протягом доби російські війська 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Про це йдеться у ранковому оперативному зведенні Донецької ОВА станом на 26 жовтня.



Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено багатоповерховий будинок, магазин, кав'ярню та автомобіль. У Краматорській громаді зафіксовано руйнування житлового будинку та об'єктів інфраструктури. У селі Спасько-Михайлівка Новодонецької громади пошкоджено п'ять будинків.

У Дружківці постраждав автомобіль. У Костянтинівці загинули троє мирних жителів, один отримав поранення; зруйновано 12 приватних будинків та дві багатоповерхівки. Бахмутський район: у Сіверську внаслідок обстрілу загинула одна людина, пошкоджено 10 житлових будинків.



Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що з лінії фронту за добу евакуйовано 384 особи, серед них 150 дітей.

Нагадаємо, в неділю вранці, 26 жовтня, Слов'янськ на Донеччині зазнав російського обстрілу.