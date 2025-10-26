Российский дрон атаковал центр Дружковки: есть погибшая и пострадавшая

FPV-дрон ударил по пешеходной зоне в Дружковке Донецкой области. Фото: t.me/slav_kram

Днем, 26 октября, российские войска нанесли удар по центру города Дружковка Донецкой области.

Как сообщает новостной Telegram-канал «Славянск/Краматорск», FPV-дрон поразил пешеходную зону на Соборной площади.



Среди мирного населения есть пострадавшие: женщина 1951 года рождения получила ранения грудной клетки и ноги, скончалась в больнице; женщина 1975 года рождения получила тяжелые травмы, ей ампутировали нижнюю конечность.

Повреждений зданий в результате атаки не зафиксировано. Информация уточняется.

Напомним, за минувшие сутки российские войска 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.