Российский дрон атаковал центр Дружковки: есть погибшая и пострадавшая

26 октября 2025, 18:35

Днем, 26 октября, российские войска нанесли удар по центру города Дружковка Донецкой области.
Как сообщает новостной Telegram-канал «Славянск/Краматорск», FPV-дрон поразил пешеходную зону на Соборной площади.

Среди мирного населения есть пострадавшие: женщина 1951 года рождения получила ранения грудной клетки и ноги, скончалась в больнице; женщина 1975 года рождения получила тяжелые травмы, ей ампутировали нижнюю конечность.

Повреждений зданий в результате атаки не зафиксировано. Информация уточняется.

Напомним, за минувшие сутки российские войска 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.

