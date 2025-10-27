Російські дрони двічі атакували Слов'янськ: пошкоджено будинки та автомобілі

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: Слов'янська військова адміністрація

Увечері, 26 жовтня, російські війська завдали удару дроном «Герань» по мікрорайону Північний у Слов'янську Донецької області.



За даними начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Постраждалих немає.



Протягом учорашнього дня Слов'янськ двічі атакували російські сили.

Як ми раніше писали, у неділю вранці, 26 жовтня, Слов'янськ зазнав російського обстрілу безпілотником типу «Молнія». Попадання зафіксовано у центральній частині міста. В одному з багатоповерхових будинків на вулиці Центральній, 38, вибито вікна, пошкоджено кілька автомобілів.