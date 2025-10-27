Российские дроны дважды атаковали Славянск: повреждены дома и автомобили

Вечером, 26 октября, российские войска нанесли удар дроном «Герань» по микрорайону Северный в Славянске Донецкой области.
По данным начальника городской военной администрации Вадима Ляха, повреждены частные дома и автомобили. Пострадавших нет.
В течение вчерашнего дня Славянск дважды атаковали российские силы.
Как мы ранее писали, в воскресенье утром, 26 октября, Славянск подвергся российскому обстрелу беспилотником типа «Молния». Попадание зафиксировано в центральной части города. В одном из многоэтажных домов на улице Центральной, 38, выбиты окна, повреждены несколько автомобилей.