Российские дроны дважды атаковали Славянск: повреждены дома и автомобили

Последствия удара по Славянску. Фото: Славянская военная администрация

Вечером, 26 октября, российские войска нанесли удар дроном «Герань» по микрорайону Северный в Славянске Донецкой области.



По данным начальника городской военной администрации Вадима Ляха, повреждены частные дома и автомобили. Пострадавших нет.



В течение вчерашнего дня Славянск дважды атаковали российские силы.

Как мы ранее писали, в воскресенье утром, 26 октября, Славянск подвергся российскому обстрелу беспилотником типа «Молния». Попадание зафиксировано в центральной части города. В одном из многоэтажных домов на улице Центральной, 38, выбиты окна, повреждены несколько автомобилей.