Ранковий обстріл Слов'янська: дрон атакував центр міста

Слов'янськ після російської атаки. Фото: Слов'янська військова адміністрація

У неділю вранці, 26 жовтня, Слов'янськ на Донеччині зазнав російського обстрілу.



За словами голови Слов'янської військової адміністрації Вадима Ляха, близько 05:40 окупанти атакували місто безпілотником типу «Блискавка».



Попадання зафіксовано у центральній частині Слов'янська. В одному з багатоповерхових будинків на вулиці Центральній, 38, вибито вікна, пошкоджено кілька автомобілів.



За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, на Лиманському напрямку в Донецькій області російські війська продовжують наступати і просунулися на захід від населеного пункту Шандриголово.