Ранковий обстріл Слов'янська: дрон атакував центр міста

У неділю вранці, 26 жовтня, Слов'янськ на Донеччині зазнав російського обстрілу.
За словами голови Слов'янської військової адміністрації Вадима Ляха, близько 05:40 окупанти атакували місто безпілотником типу «Блискавка».
Попадання зафіксовано у центральній частині Слов'янська. В одному з багатоповерхових будинків на вулиці Центральній, 38, вибито вікна, пошкоджено кілька автомобілів.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Слов'янськ після російської атаки. Фото: Слов'янська військова адміністрація
Нагадаємо, на Лиманському напрямку в Донецькій області російські війська продовжують наступати і просунулися на захід від населеного пункту Шандриголово.