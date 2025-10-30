На Дальнем Востоке суд вынес приговор мужчине, обвиненному в «госизмене» в пользу Украины

Скриншот

В Приморском крае Российской Федерации суд приговорил жителя Владивостока к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Об этом сообщают росСМИ.

По версии российской стороны, мужчина «передал украинской разведке» координаты 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.



Следствие утверждает, что с 10 февраля 2024 года он собирал информацию о месте дислокации, вооружении и составе подразделения, а 23 февраля якобы передал эти данные Украине через мессенджер.



Российские спецслужбы заявили, что выявили мужчину и задержали его, опубликовав также оперативное видео ареста.

