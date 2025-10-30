Нічна атака на Запоріжжі: двоє загиблих та шестеро поранених дітей

Зруйнований гуртожиток у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Після нічної атаки на Запоріжжі рятувальники витягли з-під завалів зруйнованого гуртожитку тіла двох загиблих. Ще 17 людей зазнали поранень, серед них шестеро дітей.



Росія завдала по місту вісім балістичних ударів і атакувала десятками ударних дронів. Вибухи лунали майже всю ніч. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. За допомогою вже звернулося близько 150 мешканців, чиї будинки постраждали від ударів. Трьох постраждалих тимчасово розмістили у шелтерах — їм нема куди повертатися.



На місці продовжують фіксувати руйнування та надавати допомогу постраждалим. Вибухи у місті чути й вдень — російські війська продовжують обстрілювати прифронтове Запоріжжя балістичними ракетами, дронами та авіабомбами.

Подробиці – в авторському відео журналістів «Новини Донбасу».

