Удар РФ по Слов'янську: у місті виникла пожежа, загинули три людини

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: кадр із відео

Вранці 30 жовтня російські війська обстріляли місто Слов'янськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.



За її словами, рятувальників залучили до гасіння пожежі, яка виникла внаслідок обстрілу.



«Її вже загасили. Горів гараж на площі 10 квадратних метрів. Обсяг руйнувань встановлюється», – зазначила речниця ДСНС Донеччини.



Голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, що окупанти о 10:00 з РСЗВ завдали два удари по мікрорайону Лісний.



Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, котельня та автомобілі. Внаслідок атаки загинули три людини.

Нагадаємо, що 30 жовтня Росія завдала ракетного удару по місту Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки.