Російські війська просунулися у Покровську – DeepState

Просування окупантів у Покровську. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася у місті Покровськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Загарбники також просунулися у селах Успенівка та Новомиколаївка на Запоріжжі.



Крім того, російські війська просунулися поблизу села Новогригорівка у Запорізькій області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 48 штурмів, зокрема в районі Покровська, на Олександрівському – росіяни атакували 17 разів, у тому числі біля Новогригорівки, на Гуляйпільському – два рази в районі Успенівки.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував слова голови Кремля Володимира Путіна про «оточення українських військ» та розповів подробиці боїв у Покровську.