«Йде поступове поглинання міста»: у DeepState заявили про критичну ситуацію у Покровську

Ситуація у Покровську та Мирнограді. Фото: карта DeepState

У місті Покровськ Донецької області російська армія продовжує своє накопичення. Про це повідомили аналітики DeepState.



За даними аналітиків, «здійснюється постійна фіксація та ураження окупантів буквально по всьому місту».



«Йде поступове його поглинання, де росіяни вже контролюють місцевість, облаштовують позиції, мають місця для накопичення та контролюють свою логістику для просочування у місто. Одночасно тривають як спроби зачистки, так і проста ліквідація ворога всіма наявними способами, де ключову роль грають пілоти дронів. Противник намагається також взяти під контроль місцевість між Покровськом та селом Гришине з одночасними спробами долізти до останнього. У цій місцевості активно продовжуються фізичні зачистки спеціальними групами, адже це ключова ділянка логістики у Покровську», – зазначили у проєкті.



Однак, як стверджують у DeepState, це все не вирішує головної проблеми – блокування ЗС РФ на південних околицях, щоб унеможливити просочування у місто.



«А виходячи з того, що росіяни там уже облаштовують позиції та беруть під контроль місцевість, ця можливість, по суті, втрачена. Ситуація залишається критичною. І якщо в контексті Покровська ми говоримо про поглинання міста, то Мирноград просто відрізається від «зовнішнього світу». Втрата Мирнограда буде найбільш прикрою серед усіх великих міст, адже його візьмуть, навіть нормально не закріпившись там», – додали аналітики.

