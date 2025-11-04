«Идет постепенное поглощение города»: в DeepState заявили о критической ситуации в Покровске

Ситуация в Покровске и Мирнограде. Фото: карта DeepState

В городе Покровск Донецкой области российская армия продолжает свое накопление. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По данным аналитиков, «осуществляется постоянная фиксация и поражение оккупантов буквально по всему городу».



«Идет постепенное его поглощение, где россияне уже контролируют местность, обустраивают позиции, имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город. Одновременно продолжаются как попытки зачистки, так и простая ликвидация врага всеми имеющимися способами, где ключевую роль играют пилоты дронов. Противник пытается также взять под контроль местность между Покровском и селом Гришино с одновременными попытками долезть в последнее. В этой местности активно продолжаются физические зачистки специальными группами, ведь это ключевой участок логистики в Покровске», – отметили в проекте.



Однако, как утверждают в DeepState, это все не решает главную проблему – блокирование ВС РФ на южных окраинах, чтобы сделать невозможным просачивание в город.



«А исходя из того, что россияне там уже обустраивают позиции и берут под контроль местность, эта возможность, по сути, потеряна. Ситуация остается критической. И если в контексте Покровска мы говорим о поглощении города, то Мирноград просто отрезается от «внешнего мира». Потеря Мирнограда будет самой досадной среди всех крупных городов, ведь его возьмут, даже нормально не закрепившись там», – добавили аналитики.

