Рятувальники евакуювали трьох жителів з Дружківки

Евакуація мирних мешканців Дружківки.

Рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» вивезли трьох мешканців із прифронтової Дружківки Краматорського району. Про це повідомила пресслужба ДСНС Донецької області.







Надзвичайники супроводжували людей до безпечного місця, допомагали з речами, підтримували та надавали необхідну допомогу на кожному етапі евакуації.

«Не чекайте, поки стане зовсім пізно. Евакуація — це порятунок. Ті, хто вже пройшов цей шлях, знають: життя варте того, щоб його берегти!», — наголосили рятувальники.

Раніше з Олексієво-Дружківки екіпаж «Білий янгол» евакуював сім'ю з дітьми. Також поліцейські евакуювали двох мешканців, які пішки вийшли із фронтового Ямполя під Лиманом. У всій Лиманській громаді залишається понад чотири тисячі цивільних.



Автор новини: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»