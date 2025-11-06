З початку жовтня 438 мешканців Донеччини розселили у регіонах України

На Донеччині триває евакуація. Фото: Вадим Філашкін

Серед них — 153 маломобільні особи. Евакуація на Донеччині триває щодня. Людей розміщують на заході України та в центральній частині — Чернівецькій, Кіровоградській, Полтавській, Хмельницькій та Львівській областях. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Під час евакуації на транзитних пунктах донеччани отримують гаряче харчування, гуманітарну та психологічну допомогу. Щодня через такі пункти проходить близько 200 осіб», — заявив він.



За словами Філашкіна, ті, хто потребує безкоштовного житла, поселяються у місцях тимчасового проживання ВПО — умови комфортні, проживання безкоштовне.





В евакуації беруть участь поліція, ДСНС, військові адміністрації, капелани та волонтери понад 20 організацій.



Раніше ми писали, що поліцейський екіпаж «Білий янгол» разом із волонтером заїхав до центральної частини Костянтинівки. Вони евакуювали подружню пару.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

