Столтенберг: Войну в Украине можно было предотвратить, НАТО решило не вмешиваться

Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что полномасштабное вторжение России в Украину можно было предотвратить. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на откровения самого экс-главы альянса.



По словам Столтенберга, утром 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский позвонил ему из бункера в Киеве. Это был один из самых напряженных моментов первых часов войны. Президент Украины умолял НАТО вмешаться и установить бесполетную зону над Украиной, чтобы остановить массированные российские авиаудары.



Зеленский напомнил, что подобные меры уже применялись в Боснии и северном Ираке, однако ответ Альянса оказался отрицательным. Столтенберг объяснил отказ тем, что введение бесполетной зоны «потребовало бы уничтожения российских систем ПВО на территории России и Беларуси и готовности сбивать российские самолеты».



«Это привело бы к прямому военному столкновению между НАТО и Россией, — цитирует издание слова Столтенберга. — Риск глобального конфликта, вплоть до Третьей мировой войны, был слишком велик».

По словам бывшего генсека, завершение этого разговора стало для него «чрезвычайно болезненным».

Он признается, что тогда опасался, что этот звонок может оказаться последним в жизни Зеленского. «Я понимал, насколько отчаянным было его положение, но избежать эскалации было необходимо», — отметил Столтенберг.

Он также добавил, что президент США Джо Байден полностью поддержал это решение. «Соединенные Штаты не будут рисковать началом Третьей мировой ради Украины», — заявил американский лидер, по словам Столтенберга.



Автор новости: Наталья Нестеренко — выпускающая редактор «Новостей Донбасса»