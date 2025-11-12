Дрони атакували Харків: удари припали по Холодногірському району

Момент прольоту БПЛА у Харкові.

У Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого бойового дрона. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.



«Будьте обережні — ще група ворожих БПЛА рухається на місто!», — попередив мер.



У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що попередньо зафіксовано рух ворожих безпілотників курсом на Харків із півночі.



Згодом з'явилася інформація про ще один удар — також попередньо по Холодногірському району, у центральній частині міста.



Крім того, повідомляється про третє влучання у тому ж районі. Подробиці уточнюються.



За попередньою інформацією, внаслідок влучання трьох «Шахедів» по центральній частині міста пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки.



Нагадаємо, російська армія в ніч на 12 листопада запустила по Україні 121 дрон. Українська протиповітряна оборона збила 90 БПЛА.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»