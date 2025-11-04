Росіяни вбили цивільних, які йшли з білим прапором під Харковом

Окупанти вбили двох цивільних під Харковом. Скріншот

Російські війська під виглядом «операції під чужим прапором» скоїли черговий воєнний злочин. 77-а окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ України опублікувала відео, що підтверджує атаку армії РФ на мирних жителів.



За даними військових, 3 листопада 2025 року в селі Кругляківка Харківської області російський дрон прицільно вдарив по цивільних, які рухалися дорогою, несучи білий прапор. Результат атаки — двоє вбитих беззбройних людей та їх собака. Поруч не було ані військових позицій, ані об'єктів, які могли б стати законною ціллю.



За наявною інформацією, самі російські військові зняли цей удар, щоб пізніше використати кадри в пропагандистських сюжетах і видати те, що сталося, за «злочин української армії». Наголошується, що цей епізод — ще один доказ системної дезінформації та спроби Москви перекласти відповідальність за власні воєнні злочини.

Нагадаємо, десятки справ про воєнні злочини на Донбасі чекають на вироки.