Зеленський приїхав на Запорізький напрямок

Зеленський відвідав 128 бригаду ЗСУ під Запоріжжям. Скріншот

Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Запорізької області, де відвідав одразу дві бойові бригади — 65-ту та 128-ту. Про це президент України повідомив у своєму Telegram-каналі.



Президент відвідав пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг», яка у складі 17-го корпусу боронить Оріхівський напрямок. Він подякував військовим за службу та вручив нагороди. Окрему увагу приділили розвитку підрозділів безпілотників та розширенню використання наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених.



128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада зараз утримує оборону у районі Степногірська. Зеленський особисто зустрівся із захисниками, поспілкувався з ними та вручив державні нагороди. Серед ключових тем обговорення – активізація штурмових дій російських окупантів.

Зокрема йшлося про спроби ворога обійти українські оборонні рубежі, використовуючи особливості рельєфу місцевості. Окрему увагу приділили реалізації програм із закупівлі дронів — як власним коштом бригад, так і за електронні бонуси в рамках ініціативи «Армія дронів.Бонус». Обговорили також особливості застосування безпілотників «Вампір».



Під час поїздки президент провів нараду з питань безпеки з військовим командуванням. Основну увагу приділили кадровим рішенням, які необхідні для стабілізації становища в районі Рівнопілля. Окремо розглянули зміцнення інженерної оборони Степногірського напрямку, евакуацію цивільного населення та посилення протиповітряного захисту доріг, логістики та критичної інфраструктури Запоріжжя.

Раніше ми писали , що українські військовослужбовці зможуть обмінювати бали, зароблені за евакуацію поранених з поля бою за допомогою наземних роботів, на зброю та техніку.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»