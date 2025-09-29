Українські F-16 успішно вразили російські цілі ракетами AIM-120

Запуск ракети AIM-120 з українського винищувача F-16 по російській цілі.

У мережі з'явилося відео роботи декількох українських винищувачів F-16: під час денного вильоту пілоти ЗСУ здійснюють пуски ракет по російських цілях.



На кадрах добре видно запуск ракет з підвісних вузлів, а також детонацію ворожої цілі, підтверджену даними на панелі пілота і видимим вибухом.

Тип використовуваних ракет (зовні, за кадрами відео) — повітряного базування, ймовірно, AIM-120 AMRAAM або маловисотна керована ракета класу «повітря-повітря», призначена для ураження повітряних цілей.



Всього зафіксовано роботу трьох українських F-16; всі вони діють скоординовано, здійснюючи групове перехоплення, що підтверджує високий рівень взаємодії пілотів ПС ЗСУ.

Нагадаємо, в ніч на 20 вересня російська армія завдала комбінованого удару по території України. Всього росіяни запустили 619 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона збила 583 цілі.