Українські F-16 успішно вразили російські цілі ракетами AIM-120

У мережі з'явилося відео роботи декількох українських винищувачів F-16: під час денного вильоту пілоти ЗСУ здійснюють пуски ракет по російських цілях.
На кадрах добре видно запуск ракет з підвісних вузлів, а також детонацію ворожої цілі, підтверджену даними на панелі пілота і видимим вибухом.
Тип використовуваних ракет (зовні, за кадрами відео) — повітряного базування, ймовірно, AIM-120 AMRAAM або маловисотна керована ракета класу «повітря-повітря», призначена для ураження повітряних цілей.
Всього зафіксовано роботу трьох українських F-16; всі вони діють скоординовано, здійснюючи групове перехоплення, що підтверджує високий рівень взаємодії пілотів ПС ЗСУ.
Нагадаємо, в ніч на 20 вересня російська армія завдала комбінованого удару по території України. Всього росіяни запустили 619 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона збила 583 цілі.
