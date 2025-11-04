Нідерланди передали літаки F-16 Румунії для навчання українців

Нідерланди офіційно передали Румунії 18 винищувачів F-16, які будуть використовуватися для навчання українських пілотів. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.
Контракт про передачу літаків і супутнього обладнання був підписаний в Бухаресті представниками оборонних відомств двох країн.
Ці F-16 будуть застосовуватися виключно для підготовки румунських і українських льотчиків, а також пілотів країн НАТО і партнерів, надаючи їм доступ до програм передової бойової підготовки.
Перші п'ять колишніх винищувачів ВПС Нідерландів вже використовуються в Європейському навчальному центрі F-16 (EFTC) в Румунії з листопада 2023 року.
Вид з кабіни винищувача ПС ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що Чехія своїм коштом навчить вісім українських пілотів F-16.
