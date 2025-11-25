Комбінована атака: дрони, ракети — усе летіло на Київ

Київ зазнав комбінованої російської атаки. Фото з відкритих джерел

У Києві внаслідок нічної атаки 25 листопада загинули двоє людей, ще семеро були поранені. Рятувальники зуміли вивести з небезпечних місць 18 людей, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падіння уламків, йдеться у повідомленні ДСНС України.



Печерський район. Було зафіксовано пряме попадання у 22-поверховий житловий будинок. Зруйновано квартири на рівнях з 4-го по 8-й поверх. Пожежу оперативно ліквідували, зараз рятувальники проводять розбір завалів. Із будівлі вдалося евакуювати одну маломобільну жінку.

Дніпровський район. Попадання припало на дев'ятиповерховий будинок. Тут загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали травми. Рятувальникам вдалося вивести 17 мешканців, включаючи трьох дітей. Пожежі, що виникли на 5-8 поверхах, вже ліквідовані. Продовжуються роботи з розбору конструкцій та пошуку ймовірних постраждалих.

Київ зазнав комбінованої російської атаки. Фото: ДСНС Києва



Крім того, пожежники продовжують гасити загоряння на території гаражного кооперативу. Росія повторно проводить комбіновану атаку по столиці; повітряна ситуація залишається напруженою — фіксуються нові цілі, які заходять у напрямку Києва зі сходу.

Нагадаємо, вчора «шахеди» вдарили по Павлограду: пошкоджено підприємство, поранено троїх людей.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»