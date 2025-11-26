ССО ліквідували ворожу ДРГ у Покровську

Просування ССО ЗСУ в Покровську.

Сили спеціальних операцій ЗС України ліквідували ворожу диверсійно-розвідувальну групу в районі Покровська. Про це повідомляють у ССО.



Під час спецоперації українські бійці організували засідку на маршруті пересування противника. Завдяки злагодженим діям групи було знищено четверо російських військових.

3rd Regiment @SOF_UKR розбита статуя в Pokrovsk. Operators organized an ambush on enemy's movement route. Належить до координованої роботи з групи, 4 заробітчан - відшкодовані. Наші зірки також discovered & neutralized enemy “Zhdun”.



Special Operations Forces: Always Beyond! pic.twitter.com/IAyQyBwcSN — 3rd Regiment UASOF (@3rd_reg_uasof) November 26, 2025



Троє окупантів були ліквідовані ще на підході до багатоповерхівки, де ворог намагався укритись. Четвертий спробував відійти та обстріляти український розвідувальний дрон, однак його швидко виявили та знищили.



Під час відходу бійці ССО також виявили та знешкодили ворожий БПЛА «Ждун».

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»