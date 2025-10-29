Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російські війська збільшили площу контролю над українською територією на 63,43 кв. км за тиждень із 20 по 27 жовтня, свідчать дані OSINT-проєкту DeepState. Це трохи більше, ніж тижнем раніше (59,57 кв. км), і вказує на поступове посилення темпів просування військ окупанта.

Битва за Покровськ продовжується. «Новини Донбасу» стежать за тим, як розгортаються події на фронті, зокрема на Покровському напрямку — онлайн.

Бої у Покровську: війська РФ прагнуть оточити місто

Нині головна мета російських військ — оточення Покровська. За даними українських військових, у кількох кварталах міста продовжуються вуличні бої.

Війська Росії просунулися у місті Покровськ Донецької області, 29 жовтня повідомили аналітики DeepState. Також окупанти просунулися біля сіл Червоний Лиман на Донеччині та Привілля на Дніпропетровщині.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямі минулої доби українська армія відбила 45 російських штурмів, зокрема в районах Покровська та Червоного Лиману, на Олександрівському — загарбники атакували 23 рази.

Російський прапор на стелі міста Покровськ на Донеччині виявили 29 жовтня приблизно о 09:40 та вже о 10:40 знищили. Про це повідомили аналітики DeepState. За даними аналітиків, ситуація у місті залишається складною, оскільки російська армія продовжує підтягувати піхоту.

«Станом на цей час Сили оборони України докладають великих зусиль, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Місто є великою «сірою зоною», оскільки на південь від залізниці ще повно наших позицій. Водночас на північ від залізниці просочилося чимало росіян», — розповіли у DeepState.

Вранці 29 жовтня у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що російські військові повісили свій прапор на стелу у місті. Інформація перевіряється.

Всі дороги до міста знаходяться під контролем російських дронів, а Покровсько-Мирноградська агломерація опинилася під загрозою оточення. Окупант перекинув сюди до 110 тисяч особового складу та намагається перерізати логістичні шляхи ЗСУ.

Українські військові утримують ключові позиції у центрі та на півночі міста.

«Захисники Покровська здійснюють активну протидію. Днями оборону посилили новими підрозділами — штурмовими військами, артилерією, екіпажами БпЛА. Додатково мінуємо шляхи просочування противника», — повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ.

Лише за 25–26 жовтня українські сили знищили близько 40 російських військових.

«Окупанти, які потрапили до міста, не закріплюються, а намагаються просунутися далі на північ, щоб розпорошити сили оборони та блокувати сухопутні коридори. Про контроль над районами Покровська не йдеться», — зазначили в ДШВ.

Українські військові також повідомили, що окупант веде спостереження за Покровським та Мирноградом, а ротація особового складу ускладнена. Логістика забезпечується як повітряними, і наземними дронами.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що основною метою окупантів є захоплення Покровська.

«Особливу увагу Покровську. Там зосереджено найбільше ударних сил ворога. Бої продовжуються і в місті. Це у них головна мета — саме Покровськ», — заявив він.

Минулого тижня Сили оборони України звільнили 29,29 кв. км території між Покровськом та Костянтинівкою. Для порівняння: тижнем раніше вдалося повернути лише 2,79 кв. км.

Українські військові повністю звільнили села Суворове, Сухецьке та Кучерів Яр. Ці успіхи показують ефективність українських операцій на цій ділянці фронту, попри посилення атак ворога в інших районах.

Найбільший поступ російські війська зафіксували на Новопавлівському напрямку, де сходяться кордони Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. За тиждень окупант зайняв 52,36 кв. км, що на 64,7% більше ніж тижнем раніше.

Водночас на Покровському напрямку площа окупації скоротилася на 3,11 кв. км завдяки контрнаступальним діям Сил оборони.

За даними Десантно-штурмових військ ЗСУ, бійці 82-ї окремої Буковинської бригади звільнили Сухецьке.

«Під час штурмових дій українські воїни вступили у запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб. В результаті знищено 44 окупанти, вісім поранено, дев'ять здалися в полон», — повідомили в ДШВ.

22 жовтня українські десантники також звільнили Кучеров Яр на Добропільському напрямку, де в полон потрапило понад 50 російських солдатів.

Доповнюється...

Інші публікації

