ССО ликвидировали вражескую ДРГ в Покровске

Продвижение ССО ВСУ в Покровске.

Силы специальных операций ВС Украины уничтожили вражескую диверсионно-разведывательную группу в районе Покровска. Об этом сообщили в ССО.



Во время спецоперации украинские бойцы устроили засаду на маршруте передвижения противника. Благодаря слаженным действиям группы были уничтожены четверо российских военных.

3rd Regiment @SOF_UKR destroyed sabotage group in Pokrovsk. Operators organized an ambush on enemy’s movement route. Due to coordinated work of the group, 4 occupiers - destroyed. Our soldiers also discovered & neutralized enemy “Zhdun”.



Трое оккупантов были ликвидированы еще на подходе к многоэтажке, где противник пытался укрыться. Четвёртый попытался отойти и открыть огонь по украинскому разведдрону, однако его быстро обнаружили и уничтожили.



Во время отхода бойцы ССО также выявили и обезвредили вражеский БПЛА «Ждун».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»