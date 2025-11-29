Пожежі та поранення людей у Києві: що відомо про наслідки ранкової атаки

Наслідки російської атаки на Київ вранці 29 листопада

У Голосіївському, Солом'янському та Дарницькому районах Києва вранці 29 листопада сталися пожежі внаслідок падіння уламків збитих дронів на приміщення та відкриті території. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у Дарницькому районі «падіння уламків ракети у дворі дев'ятиповерхового будинку. Є спалах на 6 поверсі будинку. Екстрені служби прямують на місце». Також мер відзначив перебої зі світлом у різних частинах міста.

Згодом Кличко повідомив: «Зараз без електроенергії західна частина столиці. Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання».

Внаслідок масованої атаки постраждали 15 людей, «8 із них перебувають у стаціонарах медустанов», повідомив міський голова.

Через наслідки удару перекрито рух транспорту Харківським шосе — від перетину з вулицею Привокзальної до перетину з вулицею Здолбунівською.

До обстрілу, який стався о 7 годині ранку, Росія також атакувала Київ. У Шевченківському районі пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4–5 поверхів, пожежу було ліквідовано. Медики надали допомогу одному потерпілому.



У Солом'янському районі уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, що спричинило займання зовнішнього утеплювача та часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверх. Пошкоджено припарковані автомобілі. Займання ліквідовано, двом людям надано допомогу на місці. За ще однією адресою уламки потрапили до 17-поверхового будинку без подальшого займання. Також зафіксовано попадання до гаража біля житлового будинку у приватному секторі: виникла пожежа, ліквідація триває.



У Святошинському районі сталося влучання до під'їзду 3-поверхового житлового будинку. Зайнялися приміщення на другому поверсі, рятувальники змогли врятувати дитину. Ще одна людина звернулася до медиків.



У Дніпровському районі влучання до 10-поверхового житлового будинку призвело до руйнування 6–7 поверхів. Пожежу ліквідовано. Роботи з розбору конструкцій продовжуються.

Повітряна тривога продовжується. Очікується, що Київ можуть атакувати ракети найближчим часом.

Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»