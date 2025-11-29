У Донецькій області за добу постраждали 4 мирні жителі через обстріли РФ

У Донецькій області за 28 листопада від обстрілів російської армії постраждали 4 особи. Трьох людей поранено в Олександрівці, одну — у Билбасівці. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, що 28 листопада «шахеди» атакували селище Билбасівка на Донеччині, внаслідок чого пошкоджено понад два десятки будинків і є поранене. Також російські війська завдали удару по Краматорській громаді Донецької області.

Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»