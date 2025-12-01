Обстріл Краматорська: поранені чотири людини, двоє – у важкому стані

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Краматорська МВА

1 грудня внаслідок російського обстрілу міста Краматорськ на Донеччині поранення отримали чотири людини. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив начальник Управління з питань інформаційної політики Краматорської міської військової адміністрації Ігор Єськов.



За його словами, у постраждалих діагностували мінно-вибухові травми.



«Всіх госпіталізували. Двоє – у важкому стані, одна – у середньоважкому, одна – у легкому», – розповів Єськов.



Голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко зазначив, що поранені чоловіки 1951 та 1954 років народження та жінки 1947 та 1952 років народження.

Нагадаємо, що армія РФ вдарила по одному з мікрорайонів Краматорська о 12:55.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко