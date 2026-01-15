В Україні послаблять комендантську годину: деталі

В Україні послаблять комендантську годину

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що у деяких населених пунктах, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години.



За її словами, під час дії комендантської години українці зможуть без перепусток перебувати на вулицях та у громадських місцях, у тому числі у торговельно-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний зв'язок. До зазначених місць не належать розважальні заклади.



Крім того, громадяни можуть пересуватися на приватному транспорті.



«Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації чи ОВ можуть визначати додаткові заходи щодо пом'якшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці. Територію, на якій діють ці послаблення комендантської години, визначить комісія ТЕБ та НС. Перше засідання щодо цього питання відбудеться 16 січня», — уточнила глава українського уряду.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»