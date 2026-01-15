Російську Воронезьку область атакують дрони

Увечері у четвер, 15 січня, у Воронезькій області РФ чути вибухи. Місцеві паблики повідомляють про атаку безпілотників.



О 20:58 за київським часом у Воронезькій області було оголошено тривогу, регіон потрапив під обстріл безпілотників. Мешканці публікують відео, на яких чути вибухи, також працює протиповітряна оборона.



Губернатор області Олександр Гусєв підтвердив атаку.



Раніше ми писали, що за дві доби українські безпілотники Сил безпілотних систем (СБС) вивели з ладу шість одиниць російських зенітних ракетних комплексів та радіолокаційних станцій.