«Украина сегодня как никогда близка к миру», – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина активно участвует в переговорах о прекращении войны. Об этом во время выступления в парламенте Ирландии заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, украинская сторона только наращивает эти усилия.



«Сейчас наша команда сосредоточена на будущем – на следующих очень важных встречах. Сегодня Украина как никогда близка к миру. И этот шанс реальный. Однако мы должны максимально использовать этот шанс – весь мир, а не только та или иная сильная страна», – отметил Зеленский.

Напомним, что 1 декабря Зеленский заявил, что ВСУ почти зачистили от российских войск Купянск.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко