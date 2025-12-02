Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Украина сегодня как никогда близка к миру», – Зеленский
02 декабря 2025, 23:24

«Украина сегодня как никогда близка к миру», – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина активно участвует в переговорах о прекращении войны. Об этом во время выступления в парламенте Ирландии заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, украинская сторона только наращивает эти усилия.

«Сейчас наша команда сосредоточена на будущем – на следующих очень важных встречах. Сегодня Украина как никогда близка к миру. И этот шанс реальный. Однако мы должны максимально использовать этот шанс – весь мир, а не только та или иная сильная страна», – отметил Зеленский.

Напомним, что 1 декабря Зеленский заявил, что ВСУ почти зачистили от российских войск Купянск.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

